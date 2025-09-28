DOMENICA, 28 SETTEMBRE 2025
Lavori sulle condotte idriche, rubinetti a secco nel Barese

Per sette ore, ecco dove

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Settembre 2025 - 22:05
Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato del Comune di Cellamare. I lavori riguardano il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche in progetto previsti nell’appalto di Risanamento Reti 4.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 30 settembre e 1 ottobre 2025 nell’abitato di Cellamare ad esclusione delle utenze ricomprese nelle zone denominate “Terralta”, “Torre delle Monache” e le utenze di Via Casamassima e relative traverse nel tratto tra Torre delle Monache e Via Marsala.

La sospensione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle ore 23:00 del 30 settembre con ripristino alle ore 06:00 del 1 ottobre 2025.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

