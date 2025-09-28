“La Regione Puglia – comunica l’assessore al Bilancio Fabiano Amati – continua il percorso di innovazione digitale nei servizi ai cittadini. Dopo il successo del chatbot IA dedicato al bollo auto, dal 22 settembre è online il nuovo “Portale Prenotazioni Appuntamenti”, realizzato dalla Sezione Finanze in collaborazione con IFM/ENG.
Un passo in avanti importante: il contribuente potrà prenotare online un appuntamento scegliendo giorno e orario e decidere come incontrare un operatore (allo sportello, al telefono o in webcall) evitando file e attese.
Il portale arriva in un momento cruciale: nei prossimi mesi, infatti, saranno 750.000 i contribuenti destinatari di cartelle di pagamento e si prevede un forte incremento di richieste di chiarimento e assistenza. Grazie a questo strumento, la Regione non solo migliora l’efficienza amministrativa, ma rafforza anche il rapporto con i cittadini in ottica di trasparenza e compliance fiscale.
Un sentito grazie a Elisabetta Viesti, dirigente della Sezione finanze della Regione Puglia, e a tutto il suo staff per la dedizione e la competenza con cui hanno reso possibile questo risultato, confermando ancora una volta la capacità della Puglia di essere apripista nell’uso di tecnologie digitali al servizio della comunità.”
Bollo auto, 75mila cartelle di pagamento in Puglia: nuovo portale per prenotare appuntamenti
Per evitare file e attese
“La Regione Puglia – comunica l’assessore al Bilancio Fabiano Amati – continua il percorso di innovazione digitale nei servizi ai cittadini. Dopo il successo del chatbot IA dedicato al bollo auto, dal 22 settembre è online il nuovo “Portale Prenotazioni Appuntamenti”, realizzato dalla Sezione Finanze in collaborazione con IFM/ENG.