DOMENICA, 28 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,058 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,058 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bollo auto, 75mila cartelle di pagamento in Puglia: nuovo portale per prenotare appuntamenti

Per evitare file e attese

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Settembre 2025 - 22:02
image4 (1)
  • 35 sec
villaggiodelgusto.com

“La Regione Puglia – comunica l’assessore al Bilancio Fabiano Amati –  continua il percorso di innovazione digitale nei servizi ai cittadini. Dopo il successo del chatbot IA dedicato al bollo auto, dal 22 settembre è online il nuovo “Portale Prenotazioni Appuntamenti”, realizzato dalla Sezione Finanze in collaborazione con IFM/ENG.
Un passo in avanti importante: il contribuente potrà prenotare online un appuntamento scegliendo giorno e orario e decidere come incontrare un operatore (allo sportello, al telefono o in webcall) evitando file e attese.
Il portale arriva in un momento cruciale: nei prossimi mesi, infatti, saranno 750.000 i contribuenti destinatari di cartelle di pagamento e si prevede un forte incremento di richieste di chiarimento e assistenza. Grazie a questo strumento, la Regione non solo migliora l’efficienza amministrativa, ma rafforza anche il rapporto con i cittadini in ottica di trasparenza e compliance fiscale.
Un sentito grazie a Elisabetta Viesti, dirigente della Sezione finanze della Regione Puglia, e a tutto il suo staff per la dedizione e la competenza con cui hanno reso possibile questo risultato, confermando ancora una volta la capacità della Puglia di essere apripista nell’uso di tecnologie digitali al servizio della comunità.”

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bollo auto, 75mila cartelle di pagamento...

“La Regione Puglia – comunica l’assessore al Bilancio Fabiano Amati -...
- 28 Settembre 2025
Cultura

Al via il “Progetto Scuole” dell’Orchestra...

Presentato il “Progetto Scuole”, promosso dall’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari in collaborazione...
- 28 Settembre 2025
Tecnologia

L’ego ai tempi dei social: quanto...

Un tempo lo specchio era il nostro unico giudice, oggi c’è...
- 28 Settembre 2025
Attualità

Valorizzare i “Pani di Puglia”: il...

Sono stati presentati i dettagli di “Pani di Puglia – Cultural...
- 28 Settembre 2025