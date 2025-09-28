Bollo auto, 75mila cartelle di pagamento in Puglia: nuovo portale per prenotare appuntamenti

“La Regione Puglia – comunica l’assessore al Bilancio Fabiano Amati – continua il percorso di innovazione digitale nei servizi ai cittadini. Dopo il successo del chatbot IA dedicato al bollo auto, dal 22 settembre è online il nuovo “Portale Prenotazioni Appuntamenti”, realizzato dalla Sezione Finanze in collaborazione con IFM/ENG.

Un passo in avanti importante: il contribuente potrà prenotare online un appuntamento scegliendo giorno e orario e decidere come incontrare un operatore (allo sportello, al telefono o in webcall) evitando file e attese.

Il portale arriva in un momento cruciale: nei prossimi mesi, infatti, saranno 750.000 i contribuenti destinatari di cartelle di pagamento e si prevede un forte incremento di richieste di chiarimento e assistenza. Grazie a questo strumento, la Regione non solo migliora l’efficienza amministrativa, ma rafforza anche il rapporto con i cittadini in ottica di trasparenza e compliance fiscale.

Un sentito grazie a Elisabetta Viesti, dirigente della Sezione finanze della Regione Puglia, e a tutto il suo staff per la dedizione e la competenza con cui hanno reso possibile questo risultato, confermando ancora una volta la capacità della Puglia di essere apripista nell’uso di tecnologie digitali al servizio della comunità.”