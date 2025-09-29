Piccoli produttori sull’orlo del tracollo: “Un’agricoltura in trappola tra speculazioni e mancate risposte”

I piccoli produttori agricoli pugliesi, che rappresentano l’ossatura dell’interno comparto, considerato che esprimono circa il 78% del tessuto agricolo italiano, sono lasciati soli ad affrontare una crisi devastante. La crisi del grano – che ha visto crollare i prezzi di acquisto ben sotto i costi di produzione – è solo l’ultima ferita. Grano importato dall’estero, spesso proveniente dai paesi extra – UE, di pessima qualità il più delle volte trattato con sostanze vietate in Europa come ad esempio il glifosato, rappresentando un rischio reale per la salute dei cittadini. Si tratta di una vera e propria invasione dei nostri mercati che travolge i nostri prodotti, con dinamiche speculative che sfuggono ad ogni controllo.

“Siamo di fronte a un collasso silenzioso. Le campagne si spopolano, le stalle chiudono, i giovani abbandonano la terra” – dichiara Antonio Macchia, Presidente di ALPAA Puglia – “ mentre si moltiplicano gli annunci, la terra continua a essere abbandonata. Ogni settimana un annuncio, ogni giorno un piccolo produttore agricolo in meno: questa è la realtà”.A tutto ciò si aggiunge la crisi idrica che sta devastando le campagne pugliesi. Eppure, mentre la terra brucia e l’agricoltura crolla sotto gli effetti dei cambiamenti climatici, tra siccità, alluvioni e perdita di biodiversità, stupisce e preoccupa il ritorno del negazionismo climatico nei discorsi pubblici. Le recenti dichiarazioni di Trump, che continua a minimizzare l’emergenza ambientale, trovano eco purtroppo anche in alcuni esponenti dell’attuale Governo, più attenti agli slogan che alla scienza.Intanto, l’agricoltura – cuore vivo dei territori – è piegata da una crisi senza precedenti. Si rischia di perdere non solo alcune eccellenze agricole, come le coltivazioni di grano sopra rappresentate, ma un intero sistema di vita e lavoro legato alla terra, alla cultura contadina, al biologico e alla biodiversità.

ALPAA PUGLIA, quindi, non solo lancia un grido d’allarme e annuncia specifiche iniziative a tutela dei piccoli produttori agroalimentari, ma chiede alcuni interventi:

Prezzo minimo garantito per il grano italiano;

Controllo e tracciabilità reale delle importazioni e blocco di quelle non conformi;

Sostegni specifici e concreti dei Lavoratori Produttori Agroalimentari e Ambientali e dei piccoli produttori dei settori agricoli;

Piano straordinario per l’acqua e l’irrigazione sostenibile; Attuazione piena delle misure del PNRR per l’agricoltura;

Tutela della biodiversità e promozione della filiera corta e biologica.

“In estrema sintesi, servono risposte fattive e urgenti per custodire il sistema agricolo.“Difendere i piccoli produttori oggi – dichiara ancora Macchia – significa salvare il futuro dell’agroalimentare e della Puglia. Senza di loro, la terra si svuota, l’economia locale si spegne e la sovranità alimentare viene svenduta al miglior offerente. Chi governa non può continuare a parlare di rilancio del settore mentre, di fatto, abbandona chi lo tiene in piedi con il proprio lavoro quotidiano. ALPAA PUGLIA non resterà a guardare: esprimerà una forte azione collettiva in difesa e rappresentanza degli interessi dei propri associati”.