Voli cancellati e passeggeri a terra, caos all’aeroporto di Foggia

Fine settimana da dimenticare per i passeggeri che avevano acquistato un biglietto aereo con la compagnia Lumiwings per raggiungere Milano Linate e Monaco di Baviera con partenza dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. I voli in programma il 27 ed il 28 settembre sono stati cancellati. L’associazione Codici, con la delegazione di Foggia, si è attivata per tutelare i viaggiatori.

“Stando a quanto emerso finora – dichiara l’avvocato Elviro Benvenuto, Responsabile di Codici Foggia –, sono stati garantiti i rimborsi per i passeggeri diretti a Milano Linate e Monaco di Baviera. Parliamo in tutto di circa 150 viaggiatori solo per la giornata del 27 settembre. Stiamo monitorando la situazione, pronti a fornire tutta l’assistenza necessaria nel caso in cui i rimborsi non dovessero essere corrisposti. La situazione che si è venuta a creare è inaccettabile. Dopo tre anni senza alcun problema, anzi con numeri da record, improvvisamente la compagnia annulla dei voli per motivi operativi. Quanto accaduto solleva più di qualche perplessità per il futuro, considerando che le prenotazioni da e per Foggia si fermano ad ottobre 2025. Chiediamo alle autorità preposte ed alle istituzioni di fare chiarezza sul futuro della compagnia Lumiwings e dello scalo. I viaggiatori ed il territorio hanno il diritto di sapere se nei prossimi mesi potranno usufruire dei voli da Foggia, che serve un’area vastissima, che comprende Basilicata, Campania, Molise e BAT, oltre all’intera provincia”.