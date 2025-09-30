A Binetto arriva “Operazione Felicità”, oltre 110 gli iscritti: “Per bimbi e ragazzi con disabilità”

Sono già oltre 110 gli iscritti alla seconda edizione dell’iniziativa “Operazione Felicità” organizzato dall’associazione Il Mito di Efesto APS, in collaborazione con l’Automobile Club Bari-BAT, con la partecipazione di uomini, mezzi e reparti della Questura di Bari, e con il patrocinio del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia e della Città di Binetto. Questa mattina, presso la sala consigliare della sede Ac Bari Bat si è tenuta la presentazione dell’evento che si terrà il prossimo 4 ottobre 2025 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Circuito dell’Autodromo del Levante di Binetto. Al tavolo hanno preso parte diverse realtà, tra queste le associazioni coinvolte e Ac Bari Bat, oltre al questore e al garante dei diritti per le persone con disabilità, Antonio Giampietro.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quella di regalare una giornata dedicata alla felicità, offrendo l’opportunità a bambini e ragazzi con disabilità di vivere emozionanti esperienze a bordo delle auto “speciali” della Polizia di Stato e dei club automobilistici Porsche Italia e Ferrari Italia. “Crediamo che queste esperienze possano portare gioia, inclusione e sensazioni uniche – commentano dall’organizzazione – contribuendo in maniera significativa al benessere dei partecipanti e alla diffusione di una cultura di solidarietà, rispetto e sicurezza stradale”. L’iniziativa, come nella scorsa edizione, è aperta gratuitamente a bambini, ragazzi e famiglie che desiderano partecipare. Le iscrizioni sono ancora valide entro le ore 12:00 del 2 ottobre 2025. Per partecipare, in maniera del tutto gratuita, sarà dunque possibile farlo inviando una mail all’indirizzo: segreteria@bari.aci.it

“Attendiamo oltre 200 iscritti – ha commentato il presidente Ac Bari Bat Francesco Ranieri – sarà una grande emozione per i bambini e ragazzi mettersi alla guida di auto del calibro di Lamborghini. Per questo ringraziamo le associazioni coinvolte e la Questura di Bari che hanno reso possibile la realizzazione di questo momento che porterà molta gioia alle famiglie”, ha concluso.