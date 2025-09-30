MARTEDì, 30 SETTEMBRE 2025
Carte d’identità cartacee non valide per l’espatrio dal 2026: previste aperture straordinarie degli uffici

Per la sostituzione

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Settembre 2025 - 17:50
La ripartizione Servizi Demografici informa che, in base al regolamento europeo n. 1157 del 20/6/2019, dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio. Da quella data per viaggiare all’estero sarà necessario essere in possesso della Carta d’identità elettronica o del passaporto.

Per agevolare i cittadini nella sostituzione delle carte d’identità cartacee ancora valide con la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), sono state predisposte aperture straordinarie della sede centrale della ripartizione Servizi Demografici di corso Vittorio Veneto n. 4 nei pomeriggi di martedì 7, 14, 21 e 28 ottobre.

I cittadini interessati, a partire da domani, mercoledì 1 ottobre, potranno prenotare un appuntamento recandosi presso le sedi dell’Ufficio relazioni con il pubblico di via Roberto da Bari, via Trevisani, corso Vittorio Veneto, Palese, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi e Santo Spirito oppure contattando l’Urp al numero 5772390 esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.

