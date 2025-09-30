MARTEDì, 30 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,102 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,102 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Regionali, centrodestra: “Presto vertice per scegliere candidato in Puglia”

Prossime ore decisive

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Settembre 2025 - 20:19
elezioni
  • 31 sec
villaggiodelgusto.com

In vista delle prossime elezioni regionali, il centrodestra si prepara a sciogliere i nodi sulle candidature. “Non aspettavamo nulla – spiega Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia – vogliamo scegliere i migliori per portare avanti i nostri progetti, e i leader lo faranno non appena sarà possibile. Ci sono state questioni enormi da affrontare sul piano internazionale, ma l’incontro è atteso a breve”.

Nel mirino c’è soprattutto la Puglia, chiamata al voto dopo l’era Emiliano. Qui, chiunque scenderà in campo dovrà “sfidare” Antonio Decaro, ex sindaco di Bari ed europarlamentare dem, pronto a proseguire l’operato portato avanti per dieci anni a Bari. Una sfida cruciale per la coalizione di governo, che intende arrivare all’appuntamento con un nome forte, capace di contrastare il peso politico di Decaro che negli anni ha raccolto molti consensi.

“Siamo una coalizione unita, che guarda avanti – ha ribadito Arianna Meloni –. Non ci preoccupano i ritardi, l’importante è costruire per il futuro, non solo puntare al risultato immediato”. Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive per definire lo scacchiere del centrodestra in Puglia.

Foto repertorio

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Bari , Calcio , Sport

Gytkjaer evita il peggio, ma il...

Prestazione a dir poco sconcertante quella offerta questa sera dal Bari...
- 30 Settembre 2025
Puglia

Puglia: rimossi oltre 8.600 chili di...

Anche la Puglia ha risposto con entusiasmo e concretezza alla grande...
- 30 Settembre 2025
Politica

Regionali, centrodestra: “Presto vertice per scegliere...

In vista delle prossime elezioni regionali, il centrodestra si prepara a...
- 30 Settembre 2025
Dalla città

Bari, lavori a rilento in piazza...

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo sul...
- 30 Settembre 2025