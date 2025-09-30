Regionali, centrodestra: “Presto vertice per scegliere candidato in Puglia”

In vista delle prossime elezioni regionali, il centrodestra si prepara a sciogliere i nodi sulle candidature. “Non aspettavamo nulla – spiega Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia – vogliamo scegliere i migliori per portare avanti i nostri progetti, e i leader lo faranno non appena sarà possibile. Ci sono state questioni enormi da affrontare sul piano internazionale, ma l’incontro è atteso a breve”.

Nel mirino c’è soprattutto la Puglia, chiamata al voto dopo l’era Emiliano. Qui, chiunque scenderà in campo dovrà “sfidare” Antonio Decaro, ex sindaco di Bari ed europarlamentare dem, pronto a proseguire l’operato portato avanti per dieci anni a Bari. Una sfida cruciale per la coalizione di governo, che intende arrivare all’appuntamento con un nome forte, capace di contrastare il peso politico di Decaro che negli anni ha raccolto molti consensi.

“Siamo una coalizione unita, che guarda avanti – ha ribadito Arianna Meloni –. Non ci preoccupano i ritardi, l’importante è costruire per il futuro, non solo puntare al risultato immediato”. Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive per definire lo scacchiere del centrodestra in Puglia.

Foto repertorio