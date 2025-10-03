Bari, cade pannello nell’ex Manifattura: “Situazione inaccettabile”

“Come purtroppo ormai accade troppo spesso, anche questa mattina si è sfiorata la tragedia: un pannello di coibentazione della tettoia è volato via, rischiando di colpire gli operatori che in quel momento stavano scaricando la merce”. La denuncia è del consigliere municipale Luca Bratta.

“Siamo nella zona in disuso verso l’ingresso di via Domenico Nicolai: con pioggia e vento, il mercato si trasforma in un luogo pericoloso, tra infiltrazioni d’acqua e strutture fatiscenti. Nel settore ittico, nonostante si parli di lavori eseguiti, la realtà è ben diversa: mancano canali di raccolta per l’acqua piovana, i pannelli della copertura non ci sono, e gli operatori si ritrovano a lavorare sotto la pioggia”. “Da parte amministrativa, nessuna risposta: nonostante la richiesta di accesso agli atti per verificare se i lavori siano stati fatti a regola d’arte. È inaccettabile che chi dovrebbe garantire controllo e soluzioni sia invece impegnato in selfie e apparizioni televisive” conclude.