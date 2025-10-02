Tre baresi sulla Flotilla, Leccese scrive a Tajani: “Siamo preoccupati”

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha scritto al ministro degli Esteri Antonio Tajani per chiedere rassicurazioni sulle condizioni dei tre cittadini baresi che si trovavano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, assieme ad altri italiani, e che al momento risultano sotto la responsabilità delle autorità di sicurezza israeliane.

“Siamo profondamente preoccupati per i nostri concittadini Francesca Amoruso, Lorenzo D’Agostino e Antonio La Piccirella, impegnati in una spedizione di carattere umanitario e solidale – ha dichiarato il sindaco Leccese -. Per questo sollecitiamo sia le autorità diplomatiche sia il Governo italiano a fornirci al più presto informazioni chiare e dettagliate sulle loro condizioni attuali. Sappiamo che il Ministro Tajani sta seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda. Ci auguriamo che, davanti a un fatto così delicato, tutte le istituzioni e le forze politiche sappiano mettere da parte sterili polemiche e lavorare insieme per garantire la tutela e la sicurezza dei nostri concittadini”.