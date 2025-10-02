GIOVEDì, 02 OTTOBRE 2025
Largo Santa Chiara a Bari Vecchia, il parco giochi ha bisogno di cure

Alcuni giochi sono stati danneggiati

Pubblicato da: redazione | Gio, 2 Ottobre 2025 - 11:13
giochi bimbi
  • 30 sec
villaggiodelgusto.com

A Bari Vecchia i bambini hanno a disposizione pochi angoli per giocare: tra quesi il parco di Largo Santa Chiara. Uno spazio limitato, che funge da raro punto di ritrovo all’aperto per le famiglie del quartiere, ma che purtroppo mostra i segni del tempo e dei danni.

Alcuni giochi presenti nel parco risultano infatti danneggiati, rendendo difficoltoso o addirittura pericoloso il loro utilizzo. In particolare, un gioco con molla dondolante è stato divelto, lasciando vuoto e pericoloso il supporto. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi rapidi per ripristinare la sicurezza dell’area e garantire ai bambini un luogo decoroso dove divertirsi.

Il piccolo parco di Largo Santa Chiara rappresenta più di un semplice spazio ricreativo: è uno dei pochi punti di aggregazione per le famiglie in un centro storico densamente popolato﻿ e il suo stato di degrado rischia di privare i più piccoli di momenti preziosi di socialità e gioco all’aria aperta. Gli abitanti sperano ora in un intervento dell’amministrazione comunale per riparare i giochi danneggiati e valorizzare l’unico parco giochi di Bari Vecchia.

