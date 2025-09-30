Bari, incuria e degrado: l’altro volto del playground sotto al ponte Adriatico

Degrado e incuria, è così che si presentano oggi gli spazi del playground situato sotto al ponte Adriatico. A denunciarlo il consigliere Luca Bratta. “Inaugurato nel 2020 come spazio per i giovani e lo sport, oggi è diventato l’ennesimo esempio di abbandono e incuria”, tuona.

“Sono tornato al playground per documentare la situazione: il campo da basket, gli attrezzi ginnici e tutta l’area che dovrebbe essere un punto di riferimento per i ragazzi del quartiere versano in condizioni indegne. Non entro nemmeno nel merito delle condizioni strutturali e igieniche, perché sarebbero fin troppo scontate. Ma vi sembra normale che, a causa della scarsa illuminazione, i ragazzi siano costretti a portarsi da casa lampade ricaricabili pur di poter utilizzare questi spazi? Un luogo nato per promuovere sport e socialità si è trasformato in un simbolo di trascuratezza, dove chi lo vive deve continuamente adattarsi invece che essere valorizzato. Non basta tagliare nastri e fare foto alle inaugurazioni. Serve manutenzione, cura e rispetto per i cittadini che questi spazi li usano davvero”, conclude.

Foto Facebook