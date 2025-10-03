Dallo sciopero treni alle proteste per la Flotilla, giornata di mobilitazioni a Bari

Si preannuncia una giornata “di fuoco” per il capoluogo pugliese che oggi, assieme a tante altre città, sarà protagonista di mobilitazioni. Da una parte lo sciopero nazionale (previsto anche a Bari) del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, indetto già dalle 21 della giornata di ieri, previsto fino alle 20.59 di oggi per il quale i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, dall’altra le proteste per accendere ancora una volta i riflettori sulla situazione in Palestina soprattutto dopo quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla intercettata da Israele che ha bloccato così l’arrivo degli aiuti umanitari a Gaza.

Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Per quanto riguarda le mobilitazioni per la Flotilla è previsto uno sciopero generale, al quale hanno aderito anche le sigle sindacali, con partenza alle 9 dal molo san Nicola e arrivo a largo Sorrentino. In tanti stanno aderendo, si tratta infatti di una manifestazione che coinvolge diverse realtà, da quelle istituzionali intente ad accendere i riflettori su quanto accade, alle associazioni, sino agli studenti, ma non solo. Già nella serata di ieri si sono tenuti alcuni presidi, tra questi il flash mob svoltosi nelle strutture sanitarie pugliesi. A Bari hanno aderito il Policlinico, il San Paolo, il Di Venere e il Giovanni XXIII dove sono stati commemorati i 1677 operatori sanitari uccisi a Gaza. In Puglia sono state circa 1900 le adesioni.

In occasione della manifestazione “solidarieta’ alla Global Sumund Flotilla” sono previste inoltre modifiche alla viabilità con limitazioni al traffico. In particolare è previsto il divieto di fermata dalle ore 05.00 su p.zza Liberta’, molo San Nicola, in alcuni tratti di Corso Cavour, via Calefati, via P.Petroni; divieto di circolazione per transito corteo, dalle ore 8.30 su p.zza Liberta, Corso V.Emanuele la, p.zza lV Novembre, lung. Di Crollalanza, c.so Cavour, via Beatillo, p.zza Umberto l, via P. Petroni, via Carulli, p.zza L. Di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, via Capruzzi, viale u. d’ Italia, largo Ciaia, c.so B.Croce, largo Sorrentino. La polizia locale consiglia di scegliere percorsi alternativi.