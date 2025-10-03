VENERDì, 03 OTTOBRE 2025
Forte vento a Bari, chiusi cimiteri e parchi

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Ottobre 2025 - 09:44
La ripartizione Patrimonio rende noto che il cimitero monumentale di Bari e quelli delle ex frazioni resteranno chiusi, in via precauzionale, a causa del forte vento.
Per la stessa motivazione, resteranno chiusi anche i parchi e i giardini cittadini.

