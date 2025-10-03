VENERDì, 03 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,167 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,167 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, ospedale San Paolo per la Palestina: “In memoria degli operatori sanitari uccisi”

Ieri il sit in dove sono stati letti i nomi delle vittime

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Ottobre 2025 - 15:36
WhatsApp Image 2025-10-02 at 21.55.16
  • 44 sec
villaggiodelgusto.com

Oltre cento persone nonostante pioggia e vento freddo si sono riunite nella serata di ieri all’esterno dell’ospedale San Paolo per manifestare contro il genocidio in corso in Palestina. Nel corso dell’evento, al quale hanno preso parte anche i volontari di Avo Bari e Avo Puglia e le volontarie della odv Energia Donna, sono stati ricordati gli oltre 1600 operatori sanitari uccisi a Gaza in un silenzio quasi spettrale che ha commosso i presenti. L’ospedale San Paolo è stato solo uno dei presidi baresi che ha preso parte all’iniziativa di calibro nazionale.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bari, ospedale San Paolo per la...

Oltre cento persone nonostante pioggia e vento freddo si sono riunite...
- 3 Ottobre 2025
Cronaca

Caporalato nel Barese, 12 imputati a...

Saranno processati a partire dal 4 dicembre i 12 imputati coinvolti...
- 3 Ottobre 2025
Politica

Caso Flotilla, Bellomo al sindaco di...

Nuovo scontro politico a Palazzo di Città. Il deputato barese di...
- 3 Ottobre 2025
Attualità

Furti e assalti agli Atm, Poste...

Poste Italiane corre ai ripari in seguito ai diversi tentativi di...
- 3 Ottobre 2025