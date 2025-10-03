Bari, ospedale San Paolo per la Palestina: “In memoria degli operatori sanitari uccisi”

Oltre cento persone nonostante pioggia e vento freddo si sono riunite nella serata di ieri all’esterno dell’ospedale San Paolo per manifestare contro il genocidio in corso in Palestina. Nel corso dell’evento, al quale hanno preso parte anche i volontari di Avo Bari e Avo Puglia e le volontarie della odv Energia Donna, sono stati ricordati gli oltre 1600 operatori sanitari uccisi a Gaza in un silenzio quasi spettrale che ha commosso i presenti. L’ospedale San Paolo è stato solo uno dei presidi baresi che ha preso parte all’iniziativa di calibro nazionale.