Nubifragio a Ostuni, Confagricoltura Puglia: “Manutenzione assente, serve prevenzione”

“Una corretta manutenzione dei canali avrebbe potuto evitare una parte sostanziale dei danni causati dal nubifragio che ieri ha colpito Ostuni e l’intero Brindisino”. È la posizione espressa da Confagricoltura Puglia all’indomani dell’ondata di maltempo che ha devastato il territorio, unendo al dolore per la perdita di una vita umana la distruzione di campagne e aziende agricole.

Il riferimento è alla morte di Oronzo Epifani, 63 anni, cittadino ostunese travolto da un fiume di fango alle porte della città. “Esprimiamo profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia dell’uomo scomparso – dichiara il presidente di Confagricoltura Puglia, Antonello Bruno –. È una tragedia che segna tutta la comunità brindisina e regionale”.

Il nubifragio, che nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre ha riversato oltre 70 millimetri di pioggia in tre ore, accompagnato da vento e grandine, ha colpito duramente i territori di Ostuni, Carovigno, Oria, Mesagne e Brindisi. Numerosi agricoltori hanno visto compromesso il raccolto di olive, ormai alle battute finali, spazzato via dall’acqua e dal fango.

Secondo le prime stime, i danni ammontano già a diversi milioni di euro, con inevitabili ripercussioni sull’intera economia locale. “Nessuno può controllare eventi atmosferici di simile intensità – sottolinea Bruno – ma si possono limitarne le conseguenze con una manutenzione costante ed efficace dei canali e delle opere di bonifica. L’assenza di interventi preventivi è il problema più grave”.

Per questo Confagricoltura Puglia rilancia la proposta già avanzata in Regione: “Occorrono risorse adeguate e una nuova visione del ruolo dei Consorzi di bonifica. Il tributo non può più pesare solo sugli agricoltori, perché i benefici ricadono sull’intera collettività. Gli allagamenti di ieri lo hanno dimostrato chiaramente: i disagi hanno colpito città, famiglie e infrastrutture. È la comunità intera che deve farsi carico di questa prevenzione indispensabile per la sicurezza di tutti”.