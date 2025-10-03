Furti e assalti agli Atm, Poste ne spegne due nel Barese

Poste Italiane corre ai ripari in seguito ai diversi tentativi di furto avvenuti nelle scorse settimane e comunica che a partire da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di due uffici postali nel territorio della provincia di Bari, uno a Molfetta uno a Rutigliano nelle fasce orario che vanno dalle 19 sino alle 8.30 del mattino.
“Il provvedimento, di natura temporanea – spiegano in una nota – si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate. L’Azienda, a conferma del proprio impegno nella sicurezza delle sedi attraverso sistemi di protezione avanzati, telecamere di ultima generazione e casseforti certificate, assicura che tutti i servizi continueranno a essere erogati regolarmente negli abituali orari di apertura degli uffici postali interessati”.
Foto repertorio