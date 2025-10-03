VENERDì, 03 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,167 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,167 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Furti e assalti agli Atm, Poste ne spegne due nel Barese

Sino alle 8.30 del mattino

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Ottobre 2025 - 17:08
disservizi-poste-italiane-2-640x480-800x600
  • 4 sec
villaggiodelgusto.com

Poste Italiane corre ai ripari in seguito ai diversi tentativi di furto avvenuti nelle scorse settimane e  comunica che a partire da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di due uffici postali nel territorio della provincia di Bari, uno a Molfetta uno a Rutigliano nelle fasce orario che vanno dalle 19 sino alle 8.30 del mattino.

“Il provvedimento, di natura temporanea – spiegano in una nota – si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate. L’Azienda, a conferma del proprio impegno nella sicurezza delle sedi attraverso sistemi di protezione avanzati, telecamere di ultima generazione e casseforti certificate, assicura che tutti i servizi continueranno a essere erogati regolarmente negli abituali orari di apertura degli uffici postali interessati”.

Foto repertorio

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bari, ospedale San Paolo per la...

Oltre cento persone nonostante pioggia e vento freddo si sono riunite...
- 3 Ottobre 2025
Cronaca

Caporalato nel Barese, 12 imputati a...

Saranno processati a partire dal 4 dicembre i 12 imputati coinvolti...
- 3 Ottobre 2025
Politica

Caso Flotilla, Bellomo al sindaco di...

Nuovo scontro politico a Palazzo di Città. Il deputato barese di...
- 3 Ottobre 2025
Attualità

Furti e assalti agli Atm, Poste...

Poste Italiane corre ai ripari in seguito ai diversi tentativi di...
- 3 Ottobre 2025