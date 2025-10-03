VENERDì, 03 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,152 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,152 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Violento nubifragio a Ostuni, disperso un 63enne

Ricerche dei vigili del fuoco da oltre 10 ore

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Ottobre 2025 - 10:13
FB_IMG_1759479028972
  • 55 sec
villaggiodelgusto.com

Proseguono da oltre 10 le ore le ricerche di Oronzo Epifani il 63 enne disperso ad Ostuni dal tardo pomeriggio di ieri, travolto dalla violenza del nubifragio mentre si trovava in auto lungo la strada complanare tra Gorgognolo e Costa Merlata. Le ricerche si stanno estendendo in tutta la zona.

L’uomo ieri era solo in macchina, seguito dalla moglie che era alla guida di un’altra auto che si è salvata perchè era arretrata rispetto alla zona che è stata travolta da un improvviso fiume di acqua e fango. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e l’hanno tratta in salvo quando l’acqua e il fango erano arrivati all’altezza della portiera della vettura.
Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e diversi volontari della protezione civile come supporto.
L’auto del disperso è stata recuperata nel corso della notte.

“Fermati. Mettiti in salvo, l’acqua mi sta trascinando via”. Sono queste le ultime parole che il 63enne disperso da ieri sera ad Ostuni, Oronzo Epifani, è riuscito a rivolgere in una telefonata alla moglie pochi istanti prima di essere travolto dell’ondata di fango nel tardo pomeriggio di ieri. La donna lo seguiva su un’altra auto a poche decine di metri, ed è stata poi salvata dai vigili del fuoco. Soccorsa poi dal 118 la donna nella notte ha seguito le operazioni di ricerca del marito. Sul posto questa notte anche il sindaco di Ostuni Angelo Pomes. Ne dà notizia l’Ansa.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Lavori sulle condotte idriche, rubinetti a...

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi legati al progetto “Risanamento Reti 4”,...
- 3 Ottobre 2025
Cronaca

Parcheggio selvaggio nel porto di Mola,...

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Navale della Guardia di...
- 3 Ottobre 2025
Primo Piano

Violento nubifragio a Ostuni, disperso un...

Proseguono da oltre 10 le ore le ricerche di Oronzo Epifani...
- 3 Ottobre 2025
Dalla città , Primo Piano

Forte vento a Bari, chiusi cimiteri...

La ripartizione Patrimonio rende noto che il cimitero monumentale di Bari...
- 3 Ottobre 2025