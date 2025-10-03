Puglia ancora in balia del maltempo, prosegue allerta meteo

Brusco calo delle temperature in Puglia dove sembra di essere già passati all’inverno senza le temperature miti dell’autunno. Fino a questa sera, secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, è prevista allerta gialla per maltempo. In particolare sono attese precipitazioni isolate residue su Puglia centro-meridionale con quantitativi cumulati generalmente deboli. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Ma il tempo sarà incerto anche nel weekend con nuvole e pioggia anche sabato e domenica su tutta la regione, le temperature oscilleranno tra i 21 e i 10 gradi.