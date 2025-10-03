VENERDì, 03 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,167 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,167 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Puglia ancora in balia del maltempo, prosegue allerta meteo

Tempo instabile anche nel weekend

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Ottobre 2025 - 15:36
meteo pioggia maltempo
  • 48 sec
villaggiodelgusto.com

Brusco calo delle temperature in Puglia dove sembra di essere già passati all’inverno senza le temperature miti dell’autunno. Fino a questa sera, secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, è prevista allerta gialla per maltempo. In particolare sono attese precipitazioni isolate residue su Puglia centro-meridionale con quantitativi cumulati generalmente deboli. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Ma il tempo sarà incerto anche nel weekend con nuvole e pioggia anche sabato e domenica su tutta la regione, le temperature oscilleranno tra i 21 e i 10 gradi.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bari, ospedale San Paolo per la...

Oltre cento persone nonostante pioggia e vento freddo si sono riunite...
- 3 Ottobre 2025
Cronaca

Caporalato nel Barese, 12 imputati a...

Saranno processati a partire dal 4 dicembre i 12 imputati coinvolti...
- 3 Ottobre 2025
Politica

Caso Flotilla, Bellomo al sindaco di...

Nuovo scontro politico a Palazzo di Città. Il deputato barese di...
- 3 Ottobre 2025
Attualità

Furti e assalti agli Atm, Poste...

Poste Italiane corre ai ripari in seguito ai diversi tentativi di...
- 3 Ottobre 2025