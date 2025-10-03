Brusco calo delle temperature in Puglia dove sembra di essere già passati all’inverno senza le temperature miti dell’autunno. Fino a questa sera, secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, è prevista allerta gialla per maltempo. In particolare sono attese precipitazioni isolate residue su Puglia centro-meridionale con quantitativi cumulati generalmente deboli. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Ma il tempo sarà incerto anche nel weekend con nuvole e pioggia anche sabato e domenica su tutta la regione, le temperature oscilleranno tra i 21 e i 10 gradi.
Puglia ancora in balia del maltempo, prosegue allerta meteo
Tempo instabile anche nel weekend
Bari, ospedale San Paolo per la...
Oltre cento persone nonostante pioggia e vento freddo si sono riunite...
Caporalato nel Barese, 12 imputati a...
Saranno processati a partire dal 4 dicembre i 12 imputati coinvolti...
Caso Flotilla, Bellomo al sindaco di...
Nuovo scontro politico a Palazzo di Città. Il deputato barese di...
Furti e assalti agli Atm, Poste...
Poste Italiane corre ai ripari in seguito ai diversi tentativi di...