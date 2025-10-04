Bari, al Politecnico un workshop su donne e mobilità sostenibile: “Per un sistema più equo”

Valorizzare il ruolo delle donne nella costruzione di un sistema di mobilità più equo ed efficiente, puntando su parità, innovazione e nuove opportunità. È l’obiettivo del workshop “Donne e Mobilità Sostenibile”, in programma lunedì 6 ottobre dalle ore 9 alle 13 nell’Aula Magna “Attilio Alto” del Politecnico di Bari.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale CO-SMART (Communicating Sustainability), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR, e si inserisce nelle attività del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (CN MOST). Ad aprire i lavori saranno il rettore Umberto Fratino, l’assessora regionale ai Trasporti Debora Ciliento e il presidente del coordinamento degli Spoke del CN MOST, Michele Ottomanelli.

La prima parte del workshop vedrà interventi dedicati alle nuove tecnologie per il trasporto pubblico, alla pianificazione delle infrastrutture, al ruolo del car sharing e all’offerta formativa del Politecnico. Tra i relatori l’ing. Carmela Iadaresta e l’ing. Irene Di Tria della Regione Puglia, Antonella Comes (CEO di Pikyrent) e la prof.ssa Nadia Giuffrida. Nella seconda sessione spazio alla ricerca e all’innovazione: saranno presentati studi e sperimentazioni sul riciclo dei materiali, sulla produzione di biocarburanti da olio esausto, sull’impiego di rifiuti elettronici e persino sull’utilizzo dei filtri di sigaretta per la produzione di combustibili alternativi. Il coordinamento scientifico dell’evento è affidato a Maria Michela Dell’Anna, Ester D’Accardi e Angela Cusanno del Politecnico di Bari.

“Il workshop – spiegano gli organizzatori – sarà un’occasione per promuovere una visione integrata della sostenibilità, che unisce innovazione tecnologica e inclusione sociale, mettendo in luce il contributo femminile in un settore ancora a prevalenza maschile come quello della mobilità e dell’ingegneria”.

