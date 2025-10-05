DOMENICA, 05 OTTOBRE 2025
Rubinetti a secco nel Barese: stop per 11 ore

Ecco quando e dove

Pubblicato da: redazione | Gio, 2 Ottobre 2025 - 11:16
Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato del Comune di Cellamare. I lavori riguardano il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche previsti nell’appalto di Risanamento Reti 4.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 7 e 8 ottobre 2025 a tutte le utenze dell’abitato di Cellamare (BA). La sospensione avrà la durata di 11 ore, a partire dalle ore 19:00 del 7 ottobre con ripristino alle ore 06:00 del 8 ottobre 2025.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

