Bari, discarica a cielo aperto al San Paolo: “Dove sono le videocamere?”

La denuncia di alcuni cittadini

Pubblicato da: redazione | Sab, 4 Ottobre 2025 - 08:59
Una discarica a cielo aperto, siamo nel quartiere San Paolo di Bari. A denunciare quanto accade sono i cittadini che raccontano di una situazione “insostenibile” dietro via Olbia. “Sembra una discarica – spiegano – noi che abitiamo qui vicino dobbiamo subire lo schifo di gente incivile che continua ad abbandonare i rifiuti”.

Secondo alcuni non aiuta la scarsa illuminazione nella via in questione dove, l’assenza di luci e di telecamere permette a tanti di agire indisturbati. “E pensare – spiega un residente –  che quella era una zona privata per giochi dei bambini! Se andiamo in giro nella zona siamo pieni di spazzatura! Quest’anno non hanno neanche tagliato le erbacce sulla strada e sulle zone confinanti con marciapiede! Dove stanno queste persone del comune che hanno promesso mare e monti al nostro quartiere? Uno schifo!”, conclude.

