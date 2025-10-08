MERCOLEDì, 08 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,266 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,266 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Maculopatia, al Policlinico di Bari una sola iniezione per salvare la vista

Somministrata la prima terapia genica

Pubblicato da: redazione | Mer, 8 Ottobre 2025 - 11:08
Il prof Boscia in sala operatoria (1)
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Una sola iniezione al posto di trattamenti mensili per tutta la vita: è la promessa della terapia genica per la degenerazione maculare senile essudativa, principale causa di perdita della vista negli anziani. La prima somministrazione in Puglia è stata eseguita al Policlinico di Bari dal professor Francesco Boscia, ordinario di Oftalmologia dell’Università di Bari e presidente nazionale della Società Scientifica di Chirurgia Vitreo-retinica (GIVRE).

La paziente, una donna di 83 anni, era costretta da oltre un anno a recarsi in ospedale ogni 4-6 settimane per ricevere iniezioni intravitreali di farmaci anti-VEGF, necessari a contenere la malattia. Con la nuova tecnica, invece, una singola somministrazione può indurre le cellule della retina a produrre autonomamente le molecole anti-VEGF, riducendo o eliminando la necessità di ulteriori trattamenti.

“La terapia genica – spiega il prof. Boscia – insegna alle cellule retiniche a difendersi da sole. È un approccio rivoluzionario, che potrebbe cambiare per sempre la gestione di una patologia cronica e invalidante. Se i risultati saranno confermati, potremo liberare migliaia di pazienti da un ciclo continuo di iniezioni, migliorando la loro qualità di vita e riducendo i costi per il sistema sanitario”. L’intervento, eseguito in day surgery, prevede la somministrazione del farmaco sotto la retina in aree di sicurezza lontane da macula e nervo ottico. Dopo la procedura, il paziente può tornare a casa in giornata e viene monitorato con controlli non invasivi.

Bari è tra i pochi centri italiani coinvolti nello studio multicentrico internazionale che sta valutando l’efficacia della terapia, insieme all’Ospedale Oftalmico “Sacco” di Milano e all’Università Cattolica di Roma. A partecipare al team barese, oltre al professor Boscia, anche i medici Maria Oliva Grassi, Giancarlo Sborgia, Pasquale Puzo, gli specializzandi Termite e Lolli, le ortottiste Molfetta, Malerba, D’Addario e il personale infermieristico Sottile, Milillo, Balenzano e Masiello. “È una nuova frontiera della medicina – conclude Boscia – che ci fa sperare in una cura più duratura e meno invasiva per una malattia che oggi richiede fino a sette iniezioni l’anno. Una sola dose per ridare autonomia e serenità a chi rischia di perdere la vista: questo è il futuro che stiamo costruendo”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città , Salute e Medicina

Maculopatia, al Policlinico di Bari una...

Una sola iniezione al posto di trattamenti mensili per tutta la...
- 8 Ottobre 2025
Primo Piano

Da Gaza a Bari, la rinascita...

Dalla guerra alla speranza. È la storia di Saif e Joulia,...
- 8 Ottobre 2025
Segnalato da voi

Bari, San Girolamo e la sua...

"Più sta, più diventa alta". Inizia così la denuncia di Peppino...
- 8 Ottobre 2025
Cronaca

Doppio incidente in tangenziale a Bari,...

Doppio incidente in tangenziale, in particolare in direzione sud, all'altezza dei...
- 8 Ottobre 2025