Bari, aumentano le tariffe per i matrimoni civili: “Per allineare i ricavi alle spese”

Approvata in Giunta la delibera, ecco i dettagli

Pubblicato da: redazione | Gio, 9 Ottobre 2025 - 08:47
La giunta del Comune di Bari ha deliberato l’aumento delle tariffe per i matrimoni civili. Cinquanta euro in più per i residenti, 100 per i non residenti. Le attuali tariffe sono risultate “insufficienti a far fronte alle spese e agli oneri sostenuti dalla ripartizione Servizi Demografici, cosicché si ravvisa la necessità di una loro rideterminazione che consenta di allineare i ricavi alle spese”, si legge nella delibera.

Per fare qualche esempio, se prima sposarsi al Fortino costava 600 euro per i residenti e 650 per i non residenti, ora le tariffe aumenteranno rispettivamente di 50 e 100 euro. Negli ultimi anni a Bari si è registrato un vero e proprio boom per i matrimoni civili. È aumentata anche l’offerta di strutture private disposte a celebrare matrimoni civili. L’ultima è il Nicolaus Hotel che si va ad aggiungere a Villa Romanazzi Carducci, villa De Grecis, il Country Devur Club e il Bra Hotel.

