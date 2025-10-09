GIOVEDì, 09 OTTOBRE 2025
Dopo trent’anni Bari avrà di nuovo il suo Luna Park, oltre 40 attrazioni in via Napoli

Un tuffo nel passato per molti baresi

Pubblicato da: redazione | Gio, 9 Ottobre 2025 - 11:39
Dopo trent’anni di assenza, il Luna Park torna in città. Da venerdì 10 ottobre a domenica 9 novembre, in via Napoli, nei pressi della pineta San Francesco, sarà allestito il grande parco divertimenti itinerante con oltre quaranta attrazioni dedicate a tutte le età.

Il ritorno del Luna Park rappresenta un tuffo nel passato per molti baresi che ricordano le giostre storiche di Parco 2 Giugno, dove negli anni ’90 l’iniziativa ideata da Bruno Lavoratti, recentemente scomparso, aveva trasformato l’area verde in un luogo di festa e incontro per famiglie e bambini. Questa nuova edizione – organizzata dal figlio Elvis Lavoratti – punta a ricreare la stessa atmosfera di allora, adattandola a una location più ampia e accessibile. “Non potendo più allestirlo al Parco 2 Giugno, abbiamo scelto via Napoli, un’area comoda per parcheggi e viabilità, già utilizzata in occasione dei circhi natalizi”, spiega l’organizzatore.

Il parco offrirà 15 attrazioni adrenaliniche per adulti, tra cui autoscontro, tagadà, casa dei mostri, tori meccanici, Ranger e Saltamontes. Tra le novità più attese, una gigantesca altalena sospesa – unica in Europa – garantirà un’esperienza spettacolare e fuori dal comune. Per i più piccoli saranno presenti altre 15 attrazioni dedicate, tra cui Dumbo, bruco mela, canoe, minimoto, jumping e Boogie Woogie, oltre ai classici giochi a premio come tirassegno e pesca delle papere.

L’ingresso sarà gratuito, mentre ogni attrazione avrà un costo variabile. All’interno del parco è prevista un’area food, con proposte di ristorazione e snack, e saranno attivate offerte e promozioni online, insieme a giornate tematiche con sconti per famiglie. Il Luna Park sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 22.30 e nei giorni festivi dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 23. Un mese intero di luci, musica e divertimento che riporterà a Bari la magia del Luna Park di una volta.

