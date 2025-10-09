GIOVEDì, 09 OTTOBRE 2025
Sorpreso a spacciare cocaina, arrestato 80enne nella Bat

Denunciato anche per furto aggravato

Pubblicato da: redazione | Gio, 9 Ottobre 2025 - 10:04
carabinieri
  • 39 sec
villaggiodelgusto.com

Un uomo di 80 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Spinazzola, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Andria, per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani.

L’arresto è avvenuto al termine di un’attività di osservazione nei pressi dell’abitazione dell’anziano, situata alla periferia del paese. I militari lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente. Entrambi sono stati immediatamente fermati: durante la perquisizione è stato trovato un involucro contenente 0,65 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 32 dosi già confezionate, pronte per la vendita, materiale per il confezionamento e 1.370 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani come assuntore di stupefacenti.

Su richiesta della Procura, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel corso delle indagini, è inoltre emerso che l’ottantenne aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica: per questo è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Foto repertorio

