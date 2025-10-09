GIOVEDì, 09 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,306 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,306 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari riorganizza le scuole d’infanzia: ok a nuovi accorpamenti

Ecco le scuole interessate

Pubblicato da: redazione | Gio, 9 Ottobre 2025 - 20:06
Foto freepik
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

La giunta comunale di Bari ha approvato le linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico e l’integrazione dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico, con uno sguardo al triennio 2026-2029. Tra le decisioni più rilevanti, spiccano la statalizzazione e l’accorpamento di tre scuole d’infanzia comunali e la programmazione di due nuovi Poli per l’infanzia destinati a rafforzare l’offerta educativa della città.

Foto freepik

In particolare, le scuole comunali “Loseto”, “Loris Malaguzzi” e la paritaria “San Michele” saranno inserite all’interno di istituti comprensivi statali: rispettivamente l’IC Giovanni Paolo II – De Marinis, l’IC Ceglie Manzoni-Lucarelli e l’IC De Amicis-Laterza-M. S. Michele. L’obiettivo è garantire continuità educativa e livelli minimi di iscrizione, ottimizzando le risorse disponibili e assicurando maggiore stabilità gestionale.

Il piano, frutto di un lavoro condiviso con dirigenti scolastici e rappresentanze sindacali, risponde anche alle linee guida regionali che invitano i comuni a verificare la possibilità di statalizzazione per le scuole con iscritti in calo. La scelta di accorpare le strutture vicine agli istituti comprensivi statali permette di offrire alle famiglie un servizio più completo, che integra i tre gradi di istruzione in un unico contesto educativo.

Parallelamente, la giunta ha dato il via libera alla realizzazione di due nuovi Poli per l’infanzia: il “Regina Margherita” a Madonnella, operativo dal 2027/28, e un polo innovativo nel quartiere Santa Rita, atteso entro il 2028/29. Entrambi i centri offriranno asilo nido, scuola dell’infanzia e servizi integrativi, rafforzando la rete educativa comunale e puntando a una maggiore accessibilità e qualità dell’offerta per le famiglie baresi.

Con questa riorganizzazione, Bari si prepara a garantire uniformità, sostenibilità e continuità educativa, con un occhio attento sia alla gestione delle risorse sia alle esigenze dei cittadini.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bambini e smartphone, dati preoccupanti in...

Tablet accesi accanto al seggiolone, cartoni animati sullo smartphone per calmare...
- 9 Ottobre 2025
Attualità

Tornano le giornate FAI d’autunno, palazzi...

Torna uno degli appuntamenti più amati dagli italiani: le Giornate FAI...
- 9 Ottobre 2025
Cultura

Bari celebra i 90 anni di...

La città di Bari si prepara a rendere omaggio a uno...
- 9 Ottobre 2025
Dalla città

Bari riorganizza le scuole d’infanzia: ok...

La giunta comunale di Bari ha approvato le linee di indirizzo...
- 9 Ottobre 2025