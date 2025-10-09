GIOVEDì, 09 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,306 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,306 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari si tinge di inclusione: al parco Don Tonino Bello arriva “All in festival – The Village”

Tre giorni di inclusione, sport e spettacoli aperti a tutti

Pubblicato da: redazione | Gio, 9 Ottobre 2025 - 16:04
17-09-24 presentato All in festival_21 e 22 settembre a Torre quetta
  • 55 sec
villaggiodelgusto.com

Per tre giorni, dal 10 al 12 ottobre, il parco Don Tonino Bello di Bari si trasformerà in un villaggio dell’inclusione, animato da laboratori, attività sportive, spettacoli, talk e parate, tutti gratuiti e aperti alla cittadinanza. L’iniziativa, promossa dalla cooperativa sociale Zerobarriere, punta a celebrare la partecipazione, i diritti e l’inclusione di tutte e tutti, trasformando lo spazio verde cittadino in un luogo di scambio e cultura.

Tra gli eventi più attesi spiccano la partecipazione dell’artista sordo Maurizio Scarpo – Pallina Rossa, gli spettacoli accessibili della compagnia ResExtensa, e i talk su temi attuali come “Pesca a strascico: i rischi del web” e “Sport e disabilità”. Non mancheranno azioni ambientali con Retake Bari e Plastic Free, i flash mob delle scuole e la grande Street Parade finale, che chiuderà la manifestazione in un’esplosione di musica e colori.

L’iniziativa gode del patrocinio e della collaborazione di Comune di Bari, Regione Puglia, Garante Regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Amiu Puglia e della FISPIC – Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, a testimonianza di un impegno condiviso per rendere la città più accessibile e inclusiva.

“All in festival – The Village” non è solo un evento culturale e ricreativo, ma un’occasione concreta per riflettere su diritti, sostenibilità e partecipazione, e per vivere Bari come una comunità aperta e accogliente, capace di offrire spazio a ciascuno.

Foto repertorio﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bambini e smartphone, dati preoccupanti in...

Tablet accesi accanto al seggiolone, cartoni animati sullo smartphone per calmare...
- 9 Ottobre 2025
Attualità

Tornano le giornate FAI d’autunno, palazzi...

Torna uno degli appuntamenti più amati dagli italiani: le Giornate FAI...
- 9 Ottobre 2025
Cultura

Bari celebra i 90 anni di...

La città di Bari si prepara a rendere omaggio a uno...
- 9 Ottobre 2025
Dalla città

Bari riorganizza le scuole d’infanzia: ok...

La giunta comunale di Bari ha approvato le linee di indirizzo...
- 9 Ottobre 2025