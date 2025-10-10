Bari-New York sempre più vicine. “Un grande orgoglio. Grandi opportunità per turismo”

L’America è sempre più vicina alla Puglia. Dal prossimo 1 maggio 2026 si potrà raggigungere New York (aeroporto di Newark) da Bari quattro volte a settimana. Il collegamento sarà operato dalla United Airlines, storica compagnia statunitense, che ha scelto di puntare sul capoluogo pugliese grazie alla sua rete aeroportuale, la migliore del Sud e tra le più efficienti e stabili dell’Italia intera. Il collegamento prevede la partenza da Bari a New York (EWR) il lunedì, martedì, giovedì e sabato alle ore

9.45 con arrivo alle 14.00. Il ritorno da New York (EWR) a Bari sarà effettuato il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle ore 6.45 con arrivo alle 7.45 del giorno successivo.

«Dopo il rodaggio positivo del 2025 con la compagnia aerea Neos – dichiara Francesco Caizzi, vice presidente nazionale e leader pugliese della Federalberghi – New York sarà a portata di mano per i pugliesi che viaggiano per lavoro o per turismo. Si tratta di un traguardo storico per Aeroporti di Puglia che vale una grande nota di merito per il suo presidente e il suo valido management. Da tempi non sospetti, gli albergatori pugliesi, insieme agli altri comparti imprenditoriali della regione, hanno puntato a un comodo e continuo collegamento con gli Stati Uniti d’America. Raggiungere senza stress eccessivo la Grande Mela rappresenta per i baresi e per i pugliesi una promozione con voti alti del nostro turismo e una grandeo occasione di sviluppo per l’economia della regione.»

«La più agevole possibilità di raggiungere quattro volte a settimana New York e viceversa Bari dagli Usa – aggiunge Caizzi – permetterà di consolidare gli scambi economici con il più grande sistema economico del mondo e di rafforzare i rapporti tra la Puglia e quel grande pezzo di cittadini americani di terza generazione che hanno legami familiari con la nostra terrra. La Puglia ha la possibilità di vivere dunque una nuova stagione del turismo delle origini e una nuova prospettiva per il turismo Mice (congressi, meeting).» «Oggi – conclude il leader degli albergatori baresi e pugliesi – si può affermare a ragion veduta che disponiamo di tutti gli elementi per poter elaborare un vero e proprio piano strategico per il turismo dagli Usa, che dia precisi indirizzi alla ricettività alberghiera e non, al tempo libero, alla ristorazione, alla cultura,

ai trasporti, ai tempi e ai luoghi della tradizione.»