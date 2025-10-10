Arriva la tradizionale “ottobrata”: nel weekend sole e temperature piacevoli

Il prossimo fine settimana rispetterà la tradizionale “ottobrata” con sole e temperature sopra alle medie stagionali. Tutta via, in alcune zone dell’Italia, incontreremo qualche elemento di disturbo. Ad assicurarlo è il team Giuliacci.

Fino al tutto il weekend vivremo una fase di estrema stabilità con un generalizzato aumento dei valori termici nel bel mezzo della stagione autunnale. Tutto questo grazie all’anticiclone delle Azzorre che allungandosi dall’Atlantico porterà effetti anche sull’Italia. Avremo cieli soleggiati su tutta la penisola, massime di 25-26°C sul Centro-Sud e Sicilia. Sulle regioni settentrionali avremo solo qualche grado in meno ma comunque saranno giornate molto gradevoli. L’Autunno sembra essersi perso momentaneamente una pausa.

Le prime nebbie In una situazione con alta pressione e assenza di ventilazione porterà anche alla formazione di banchi di nebbia. Elevata stabilità senza vento nelle ore notturne e del primo mattino porterò al raffreddamento del suolo. Per questo motivo avremo le condizioni per la formazione di questo fenomeno. Saranno presenti sulle pianure delle regioni settentrionali e sulle zone più interne del Centro.

L’arrivo di un ciclone Tra sabato 11 e domenica 12 ottobre avremo, tuttavia, una figura che potrà rovinare questa stabilità. Un ciclone si avvicinerà alla Sardegna portando fenomeni piovosi. Anche nella parte più occidentale della Sicilia potremo assistere a qualche breve pioggia.