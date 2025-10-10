VENERDì, 10 OTTOBRE 2025
Garantire cure mediche ai bimbi in Madagascar, la raccolta fondi da Bari

Tre professioniste insieme per il progetto "Il Bene Che Ti Voglio Nosy Be – Costruiamo insieme un futuro migliore"

Pubblicato da: redazione | Ven, 10 Ottobre 2025 - 14:52
Tre professioniste pugliesi, tra Bari e Lecce, hanno deciso di unire le forze per un progetto di solidarietà internazionale che guarda lontano. Barbara Barattolo, manager della sanità, Chiara Torelli, odontoiatra con oltre 25 anni di esperienza, e Luisa Appio, docente universitaria, hanno avviato una raccolta fondi per realizzare un ambulatorio medico e odontoiatrico a Nosy Be, in Madagascar, in collaborazione con SMOM ODV – Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo.

L’isola africana, dove oltre 1.100 bambini vivono in condizioni di estrema povertà, soffre una drammatica carenza di strutture sanitarie. Qui l’accesso a cure di base è quasi inesistente, soprattutto nelle zone rurali, in un Paese in cui oltre il 45% della popolazione versa in condizioni di grave povertà. Il progetto, che ha già raggiunto oltre 5mila euro in pochi giorni, mira a garantire cure mediche e odontoiatriche essenziali, ma anche prevenzione e assistenza sanitaria per i più piccoli e le loro famiglie. L’obiettivo è costruire un presidio stabile, un punto di riferimento per un’intera comunità. “Ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza – spiegano le promotrici – è un modo concreto per restituire dignità e speranza a bambini che oggi non hanno accesso neppure ai servizi più elementari”.

Foto screen video raccolta fondi

