Bari, una piaga che non conosce fine: le strade sporche. Il caso dell’estramurale Capruzzi

Da Carbonara a San Pasquale. Dal San Paolo a Carrassi. Ma poi anche Santo Spirito e San Pio. La lista è lunga, potremmo pacificamente citare tutti i quartieri periferici di Bari, perché nessuna area sulla mappa della città è estranea ai segni di inciviltà. Ai problemi di igiene urbana mai risolti, ma che ormai sono troppo evidenti perché si possa girare lo sguardo altrove. È tutto troppo visibile agli angoli delle strade, per poter essere ignorato. Le tante micro-discariche che sorgono nelle periferie di Bari quasi quotidianamente e spazi degradati palesi ai passanti sollevano non poco sdegno. O forse meglio dire rabbia.

Le denunce dei baresi sono numerose e giornaliere. L’allarme arriva quotidianamente dai social dove in questi giorni si moltiplicano le foto, le denunce, di spazzatura abbandonata ovunque nel totale disprezzo delle buone regole che governano la comunità. Oggi le immagini arrivano da una nostra lettrice dall’estramurale Capruzzi, tra via Lattanzio e via Amendola. Le foto parlano chiaro e non ci sarebbe nulla da aggiungere. Tranne che è davvero necessario fare qualcosa.