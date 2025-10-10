VENERDì, 10 OTTOBRE 2025
I programmi di Lobuono per la Puglia: “Fare qualcosa di concreto per i cittadini. Basta con gli slogan”

"Sono una persona del fare e non del dire" - VIDEO -

Pubblicato da: redazione | Ven, 10 Ottobre 2025 - 10:55
Luigi Lobuono5
  • 52 sec
villaggiodelgusto.com

“Fare delle cose che siano davvero concrete per i cittadini e cambiare la narrazione fatta si slogan degli ultimi 20 anni”. Sono le parole di Luigi Lobuono che anticipa ai giornalisti i suoi programmi in qualità di candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

“Ho accettato con grande onore questo incarico  – spiega – e per questo ringrazio i vertici nazionali e i segretari regionali. Credo che dopo venti anni sia arrivato il momento di cambiare la narrazione e fare qualcosa. Dobbiamo cambiare gli slogan proposti ai cittadini pugliesi negli ultimi 20 anni con qualcosa di concreto. Dobbiamo dare risposte concrete ai nostri ragazzi che sono costretti a partire per trovare fuori un posto di lavoro, dobbiamo dare sicurezza ai nostri figli e ai nostri cittadini quando attraversano una piazza  senza spacciatori e criminali e stupratori. E’ arrivato il momento di arrivare alla concretezza delle cose. Solo una persona del fare e non del dire”.

” Vorrei conoscere  – commenta ancora – chi ha scritto i programmi assieme al centrosinistra Perché se hanno scritto veramente che bisogna aspettare 8 mesi per una risonanza, che dobbiamo avere uno sterminio dei nostri monumenti storici, se dobbiamo spendere 2000 euro per volare da Bari a Roma credo sia arrivato il momento di fare qualcosa di concreto”.

