I programmi di Lobuono per la Puglia: “Fare qualcosa di concreto per i cittadini. Basta con gli slogan”

“Fare delle cose che siano davvero concrete per i cittadini e cambiare la narrazione fatta si slogan degli ultimi 20 anni”. Sono le parole di Luigi Lobuono che anticipa ai giornalisti i suoi programmi in qualità di candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

“Ho accettato con grande onore questo incarico – spiega – e per questo ringrazio i vertici nazionali e i segretari regionali. Credo che dopo venti anni sia arrivato il momento di cambiare la narrazione e fare qualcosa. Dobbiamo cambiare gli slogan proposti ai cittadini pugliesi negli ultimi 20 anni con qualcosa di concreto. Dobbiamo dare risposte concrete ai nostri ragazzi che sono costretti a partire per trovare fuori un posto di lavoro, dobbiamo dare sicurezza ai nostri figli e ai nostri cittadini quando attraversano una piazza senza spacciatori e criminali e stupratori. E’ arrivato il momento di arrivare alla concretezza delle cose. Solo una persona del fare e non del dire”.

” Vorrei conoscere – commenta ancora – chi ha scritto i programmi assieme al centrosinistra Perché se hanno scritto veramente che bisogna aspettare 8 mesi per una risonanza, che dobbiamo avere uno sterminio dei nostri monumenti storici, se dobbiamo spendere 2000 euro per volare da Bari a Roma credo sia arrivato il momento di fare qualcosa di concreto”.