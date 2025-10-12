I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La discesa in campo di Lobuono come candidato del centrodestra per le Regionali e il programma di Decaro (candidato centrosinistra). Il caos a Medicina per le parole di una professoressa. Gli indagati per il crollo di via Pinto. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 5 ottobre. Decaro e il programma da “scrivere” in vista delle Regionali
Decaro in Fiera a Bari: “Sfiderò Lobuono? Sono contento”. E cita il coraggio Flotilla
Lunedì 6 ottobre. Caos a Medicina per le parole di una docente
Bari, caos dopo parole della docente universitaria. Arriva la replica del rettore Bellotti: “Disposte ulteriori verifiche”
Martedì 7 ottobre. Caso Gaza, Emiliano denuncia il governo israeliano
Flotilla: Emiliano denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi
Mercoledì 8 ottobre. Al via i lavori per la linea verde del Brt da lunedì
Bari si prepara al futuro della mobilità: partono i lavori della linea Verde del BRT
Giovedì 9 ottobre. Lobuono è ufficialmente il candidato per il centrodestra alle Regionali
Regionali Puglia, Lobuono è il candidato per il centrodestra: “Non sarà facile, ma sono pronto”
Venerdì 10 ottobre. Crollo palazzo di via Pinto, sei indagati
Sabato 11 ottobre. Irregolarità nei pasti serviti in ospedale
Irregolarità nella fornitura dei pasti nell’ospedale del nord barese, multa da 2mila euro