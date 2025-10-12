DOMENICA, 12 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,358 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,358 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Ottobre 2025 - 21:01
copertina giusta
  • 18 sec
villaggiodelgusto.com

La discesa in campo di Lobuono come candidato del centrodestra per le Regionali e il programma di Decaro (candidato centrosinistra). Il caos a Medicina per le parole di una professoressa. Gli indagati per il crollo di via Pinto. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 5 ottobre. Decaro e il programma da “scrivere” in vista delle Regionali

Decaro in Fiera a Bari: “Sfiderò Lobuono? Sono contento”. E cita il coraggio Flotilla

Lunedì 6 ottobre. Caos a Medicina per le parole di una docente

Bari, caos dopo parole della docente universitaria. Arriva la replica del rettore Bellotti: “Disposte ulteriori verifiche”

Martedì 7 ottobre. Caso Gaza, Emiliano denuncia il governo israeliano

Flotilla: Emiliano denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi

Mercoledì 8 ottobre. Al via i lavori per la linea verde del Brt da lunedì

Bari si prepara al futuro della mobilità: partono i lavori della linea Verde del BRT

Giovedì 9 ottobre. Lobuono è ufficialmente il candidato per il centrodestra alle Regionali

Regionali Puglia, Lobuono è il candidato per il centrodestra: “Non sarà facile, ma sono pronto”

Venerdì 10 ottobre. Crollo palazzo di via Pinto, sei indagati

Crollo palazzo in via Pinto a Bari, sei indagati

Sabato 11 ottobre. Irregolarità nei pasti serviti in ospedale

Irregolarità nella fornitura dei pasti nell’ospedale del nord barese, multa da 2mila euro

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bari, marciapiedi del centro tra buche...

A Bari partono i cantieri finanziati con il PNRR in via...
- 12 Ottobre 2025
Attualità

Redditi bassi, l’Italia che sopravvive con...

Arrivare a fine mese, per molti, è diventata una vera impresa....
- 12 Ottobre 2025
Cucina , Rubriche

Cucina, ricca di vitamine: in tavola...

Ricca di vitamine e minerali essenziali, in tavola oggi portiamo la...
- 12 Ottobre 2025
Cronaca

Ferito in strada con un coltello,...

Un uomo di 43 anni la scorsa notte è stato ferito...
- 12 Ottobre 2025