DOMENICA, 12 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,364 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,364 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Piano welfare, nuove agevolazioni per il personale scolastico

Valditara: “Costruiamo un sistema di tutele sempre più ampio per chi lavora nella scuola e per la scuola”

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Ottobre 2025 - 22:07
Scuola banchi lavagna
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

È stato pubblicato un avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni non onerose finalizzate alla vendita al personale scolastico di beni e servizi a condizioni agevolate, tramite una piattaforma tecnologica dedicata.

L’iniziativa è rivolta a tutti i soggetti in grado di offrire beni e servizi a prezzi scontati nei seguenti settori: alimentare e ristorazione, cultura e intrattenimento, vacanze e viaggi, centri estivi, abbigliamento e articoli sportivi, servizi per le famiglie, sport e palestre, tecnologia ed elettronica.

Potranno beneficiare delle agevolazioni docenti, dirigenti scolastici, educatori, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché i dipendenti del Ministero. Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro il 15 ottobre di ciascun anno.

“Aggiungiamo un nuovo tassello al sistema di welfare che stiamo costruendo per dare tutele sempre più ampie a chi lavora nella scuola e per la scuola. Offrire agevolazioni concrete, in ambiti che incidono direttamente sulla vita quotidiana e familiare, significa contribuire a valorizzare in modo tangibile la professionalità di quanti partecipano alla formazione e alla crescita dei nostri ragazzi”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Il provvedimento fa seguito alle misure già attivate dal Ministero a favore del personale scolastico, come le agevolazioni nei settori dei trasporti, dell’agroalimentare e dei servizi bancari, a cui si è aggiunta, con i recenti provvedimenti di legge, l’assicurazione integrativa sanitaria, con una copertura complessiva di 320 milioni di euro per il quadriennio 2026-2029 a favore di 1,2 milioni di dipendenti del settore.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

In Italia il consumo pro capite...

L’Italia non è solo il primo paese produttore ed esportatore della...
- 12 Ottobre 2025
Cultura

Bari, World Press Photo si trasferisce...

World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più importante al...
- 12 Ottobre 2025
Salute e Medicina

Polo Socio Sanitario di Prossimità a...

Negli spazi del Polo Socio Sanitario di Prossimità, in via Re...
- 12 Ottobre 2025
Tecnologia

Reel senza barriere: la traduzione simultanea...

Immagina di scorrere il feed di Instagram e capire un video...
- 12 Ottobre 2025