Soccorsi 140 migranti al largo della Sicilia: provenivano dalla Libia

Erano a bordo di un peschereccio che sarebbe stato attaccato, secondo le testimonianze dei migranti

Pubblicato da: redazione | Lun, 13 Ottobre 2025 - 17:56
2
  • 20 sec
villaggiodelgusto.com

Nella prime ore della giornata odierna, la motovedetta SAR CP 325 della Guardia Costiera di Pozzallo (in Sicilia), con a bordo un team sanitario del CISOM, ha intercettato, a circa 40 miglia dalle coste siciliane ed in acque di responsabilità SAR italiane, un peschereccio proveniente dalla Libia con a bordo 140 persone.

La motovedetta CP 325 ha recuperato a bordo 67 migranti, tra cui tre feriti che necessitavano di urgenti cure mediche. Tutti i migranti sono stati sbarcati nel porto di Pozzallo ed affidati alle cure dei sanitari.

In supporto alle operazioni è intervenuta anche l’unità G128 della Guardia di Finanza che, sempre sotto il coordinamento dell’11° MRSC, ha trasbordato dal peschereccio altri 73 migranti, anch’essi successivamente sbarcati nel porto di Pozzallo.

Secondo le prime dichiarazioni rilasciate dagli occupanti, il peschereccio sarebbe stato oggetto di un attacco armato a circa 100 miglia a sud est di Malta, in acque di responsabilità SAR maltese. Sono attualmente in corso accertamenti sulla dinamica della traversata e su quanto realmente accaduto

