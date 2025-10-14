Bari, le aree dove aprire nuovi locali food in centro: la mappa è online

Coerentemente con il “Regolamento comunale sulla disciplina di insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto”, sul sito istituzionale del Comune di Bari è ora disponibile un servizio cartografico online per la consultazione delle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande.

Come noto, il regolamento, approvato in Consiglio comunale ad aprile 2025, individua aree del territorio comunale da sottoporre a tutela (AST) e aree da sottoporre a elevata tutela (ASET), soggette a un regime autorizzatorio specifico per l’apertura e il trasferimento di attività, al fine di garantire al contempo la qualità del servizio e la sostenibilità sociale e ambientale.

L’obiettivo è quello di bilanciare l’interesse delle imprese con quello della collettività, il diritto al divertimento con quello al riposo, salvaguardando l’ordine pubblico, la sicurezza, la salute, l’ambiente e il patrimonio storico-artistico della città.

Il nuovo servizio cartografico, realizzato dal settore Innovazione Tecnologica, in collaborazione con la ripartizione Governo e Sviluppo strategico del Territorio, è accessibile senza autenticazione al link del Sistema Informativo Territoriale (SIT) https://sit.egov.ba.it/it/map/bari/qdjango/420/ e consente a cittadini, professionisti e uffici comunali di:

verificare la localizzazione dell’area oggetto di interesse;

accertare l’eventuale appartenenza a “Aree da Sottoporre a Tutela” (AST) o “Aree da Sottoporre a Elevata Tutela” (ASET), individuate dalla D.C.C. n. 27/2025;

consultare la mappa interattiva mediante funzioni di zoom, ricerca per indirizzo e numero civico o per particella catastale.

Sulla mappa le aree AST sono rappresentate in verde, mentre le aree ASET in rosso. In caso di civici non presenti negli elenchi, è possibile inviare una segnalazione all’indirizzo email pos.statistica@comune.bari.it.

Il progetto utilizza gli strati informativi territoriali del SIT comunale (catasto, toponomastica, vincoli ministeriali ex D. Lgs. 42/2004, P.P.T.R., ecc.), garantendo aggiornamento e affidabilità dei dati.

La guida all’utilizzo della piattaforma è disponibile sul portale istituzionale comunale, area tematica “Commercio, impresa e demanio marittimo”, al link https://www.comune.bari.it/web/commercio-impresa-e-demanio-marittimo/sit-aree-somministrazione-alimenti-e-bevande.