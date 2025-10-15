MERCOLEDì, 15 OTTOBRE 2025
Bari, degrado e incuria nel parcheggio di Corso Mazzini

«I cittadini meritano decoro e risposte concrete»

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Ottobre 2025 - 16:22
Il parcheggio di Corso Mazzini, nel cuore di Bari, continua a essere un simbolo di degrado urbano e incuria. Secondo quanto denuncia il consigliere comunale Luca Bratta, nonostante le numerose segnalazioni e richieste ufficiali inviate agli uffici comunali competenti, nessun intervento concreto è stato finora realizzato.

L’area, da tempo trascurata, è invasa da sporcizia e rifiuti, mentre il parcheggio resta stabilmente occupato da caravan e autocaravan. Secondo Bratta, alcune di queste strutture soggiornano nella zona da mesi, se non anni, trasformando lo spazio pubblico in una sorta di area privata, con grigliate e feste serali che disturbano residenti e cittadini.

Il consigliere sottolinea come siano state presentate richieste semplici e di buon senso, come una pulizia straordinaria con rimozione temporanea delle auto, ma finora senza alcun riscontro. «Non è accettabile che la città continui ad essere gestita a due velocità, con quartieri di serie A e di serie B», afferma Bratta.

Secondo il consigliere, i cittadini meritano rispetto, decoro e interventi concreti, e non solo promesse o rinvii. «Chiedo ancora una volta all’Amministrazione di intervenire con urgenza per ripristinare il decoro e garantire il rispetto delle regole», aggiunge, rimarcando la necessità di una presenza istituzionale costante e non di indifferenza.﻿

