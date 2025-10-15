Allerta meteo in Puglia, temporali e grandinate in arrivo

Il maltempo torna a farsi sentire nel Sud Italia: la Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico in Calabria e nella Puglia centro-meridionale, valida per domani. La situazione rimane sotto osservazione anche in altre regioni: allerta gialla per Molise, Basilicata, Sicilia e alcune zone di Sardegna, Campania, Abruzzo e Lazio.

Secondo le previsioni, dal tardo pomeriggio di oggi temporali interesseranno Sardegna e Campania, con fenomeni che potrebbero risultare intensi. In Puglia, invece, i rovesci più forti sono attesi a partire dalle prime ore di domani, soprattutto nelle zone meridionali della regione. I temporali saranno accompagnati da forti raffiche di vento, frequente attività elettrica e, localmente, grandinate.

Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti nelle ore più critiche, soprattutto in prossimità di fiumi, torrenti e aree già soggette a allagamenti. L’allerta serve anche come promemoria per chi si trova lungo strade urbane e extraurbane: guida prudente e massima attenzione sono raccomandate.

Il servizio meteo regionale ricorda inoltre che le condizioni potrebbero cambiare rapidamente, quindi è importante monitorare aggiornamenti e comunicazioni ufficiali della Protezione civile. La combinazione di pioggia intensa, vento e fulmini richiede precauzioni, soprattutto nelle zone più vulnerabili al rischio idrogeologico.﻿