Riconsegnati lavori per il collegamento tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento

Ferrante: "Ora procedere spediti"

Pubblicato da: redazione | Gio, 16 Ottobre 2025 - 10:29
Aeroporto del Salento Brindisi_piazzale
  • 41 sec
“Il collegamento tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento compie un nuovo, fondamentale passo in avanti: sono infatti stati riconsegnati i lavori al nuovo appaltatore, che potrà così passare alla fase realizzativa. Un grande traguardo per lo sviluppo del territorio, raggiunto grazie all’impulso determinante del tavolo che ho voluto insediare presso il Mit con le direzioni competenti, Rfi e la Struttura commissariale. Il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Brindisi è un’infrastruttura cruciale per il Salento e per tutta la Puglia che, dopo trent’anni di attesa, potrà finalmente concretizzarsi”. Lo rende noto il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia.

“Sin dall’inizio del mio mandato ho lavorato per promuovere ogni soluzione utile a garantire la realizzazione dell’opera in tempi certi, raccogliendo – aggiunge – le istanze del territorio espresse anzitutto dal vicepresidente della Commissione Trasporti e deputato di Forza Italia Andrea Caroppo. Ora occorrerà procedere spediti per dotare il Salento di un collegamento strategico, che consentirà di modernizzare i trasporti nell’ottica dell’intermodalità e di rilanciare la crescita turistica, economica e sociale. Continuerò a seguire da vicino l’iter dell’opera e – conclude Ferrante – a lavorare per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno”.

