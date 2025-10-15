MERCOLEDì, 15 OTTOBRE 2025
Bari, Via Argiro si accende di nuova luce

Via alle installazioni luminose

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Ottobre 2025 - 19:50
Via Rgiro
Via Argiro si accende di nuova luce.﻿Le installazioni luminose finanziate dal Comune di Bari stanno prendendo forma per ridare slancio al commercio locale, soprattutto nelle zone penalizzate dai cantieri di riqualificazione. Un modo per riportare l’atmosfera natalizia in centro e sostenere le attività che, nonostante i disagi, continuano a tenere viva la città.

