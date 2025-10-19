I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

L’avvio dei lavori per il Brt e le polemiche. La vittima tarantina tra i carabinieri uccisi in una esplosione a Verona. Sparatoria in pieno giorno nel Barese. La crisi idrica in Puglia. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 12 ottobre. Tutto pronto per il cantiere del Brt a Bari
Bari, da domani parte il cantiere del Brt dai capolinea di via Di Maratona e via Aquilino
Lunedì 13 ottobre. La serrata nel municipio II contro l’assenza di un piano parcheggi per il Brt
Bari, la serrata dei commercianti nel municipio II: “Serve un piano parcheggi per il Brt”
Martedì 14 ottobre. Esplosione a Verona, tra le vittime un carabiniere tarantino
Esplosione in un casolare a Verona, tra le vittime un carabiniere pugliese
Mercoledì 15 ottobre. Crisi idrica in Puglia, nuove riduzioni dell’Aqp
Puglia, l’emergenza acqua si aggrava: da lunedì nuove riduzioni di pressione
Giovedì 16 ottobre. Polemiche per gli alberi abbattuti durante i lavori del Brt
Via di Maratona a Bari, cittadini contro il massacro degli alberi
Venerdì 17 ottobre. Nodo ferroviario a nord senza soldi, Leccese scrive a Salvini
Sabato 18 ottobre. Fuggendo rischiano di travolgere agenti, polizia spara su auto