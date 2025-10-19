DOMENICA, 19 OTTOBRE 2025
I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 18 Ottobre 2025 - 15:17
L’avvio dei lavori per il Brt e le polemiche. La vittima tarantina tra i carabinieri uccisi in una esplosione a Verona. Sparatoria in pieno giorno nel Barese. La crisi idrica in Puglia. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

 

 

Domenica 12 ottobre. Tutto pronto per il cantiere del Brt a Bari

Bari, da domani parte il cantiere del Brt dai capolinea di via Di Maratona e via Aquilino

Lunedì 13 ottobre. La serrata nel municipio II contro l’assenza di un piano parcheggi per il Brt

Bari, la serrata dei commercianti nel municipio II: “Serve un piano parcheggi per il Brt”

Martedì 14 ottobre.  Esplosione a Verona, tra le vittime un carabiniere tarantino

Esplosione in un casolare a Verona, tra le vittime un carabiniere pugliese

Mercoledì 15 ottobre. Crisi idrica in Puglia, nuove riduzioni dell’Aqp

Puglia, l’emergenza acqua si aggrava: da lunedì nuove riduzioni di pressione

Giovedì 16 ottobre. Polemiche per gli alberi abbattuti durante i lavori del Brt

Via di Maratona a Bari, cittadini contro il massacro degli alberi

Venerdì 17 ottobre. Nodo ferroviario a nord senza soldi, Leccese scrive a Salvini

Nodo Ferroviario a Nord di Bari, Leccese scrive al Ministro

Sabato 18 ottobre. Fuggendo rischiano di travolgere agenti, polizia spara su auto

Sparatoria nel Barese, attimi di paura in pieno giorno

