Regionali, Decaro: “Diritto alla casa priorità per i giovani in Puglia”

Diritto alla casa, salute mentale e molto altro. Sono solo alcuni dei temi discussi nel corso della giornata di confronto, di lavoro e di partecipazione dei rappresentanti delle associazioni giovanili, arrivati da tutta la Puglia nel comitato della coalizione progressista a Bari per discutere ed eleaborare la proposta da inserire nel programma della Puglia 2030. All’evento ha partecipato anche il candidato in corsa, Antonio Decaro. Quattro i tavoli di discussione: Abitare e spazi di comunità; Benessere, inclusione e connessioni; Empowerment, autonomia, transizione, resto al sud e ritorno al sud; Governance e cittadinanza attiva.

“I giovani rappresentano il futuro di questa terra – ha dichiarato Decaro intervenuto a margine dell’assemblea per accogliere le proposte delle persone intervenute – sono il capitale umano su cui la regione deve investire se davvero vuole darsi una possibilità di invertire quella tendenza comune in tutto il Paese di invecchiamento della popolazione. Tra i temi principali emersi dal confronto certamente c’è il diritto all’abitare, in tutte le sue forme, il benessere, il riconoscimento dei diritti e la salute mentale, la formazione di qualità e la connessione con il mondo del lavoro, il diritto allo studio superando il digital divide, l’accesso alle città intese come luoghi e beni pubblici da vivere e da valorizzare. È stato importante ascoltare dalla viva voce di chi ha partecipato, le aspettative ma anche le proposte di progetti concreti che ci raccontano di una generazione che ha voglia di essere protagonista della vita di questa regione mettendo a disposizione del territorio idee, competenze e professionalità. Questo è il primo impegno che vogliamo prendere insieme a loro: attivare luoghi di confronti permanenti sulle proposte che saremo in grado di attivare nei prossimi cinque anni. La Puglia affronta oggi una sfida: non solo trattenere i giovani talenti, come abbiamo provato a fare con il programma Bollenti Spiriti, con le imprese ICT che sono arrivate a Bari, con le Università che crescono, ma anche attrarre in Puglia giovani che vogliono costruire qui il proprio futuro. Non basta fermare la fuga: serve creare un ecosistema dove chi rimane e chi viene può vivere bene, innovare e sentirsi parte di un progetto Puglia. Dobbiamo tenere dentro i giovani che oggi si sentono esclusi da opportunità e decisioni. Tenere dentro chi è partito e vuole tornare. Tenere dentro la diversità: culturale, sociale, territoriale, anche i giovani che vivono nelle periferie delle nostre città e nei comuni più distanti dal centro e dai flussi. Il tema dei diritti e del benessere psicofisico è centrale per le nuove generazioni e noi cercheremo di ascoltare questa richiesta che ci stanno facendo: dallo psicologo di base, alle campagne per la prevenzione nei luoghi dove i giovani vivono e si aggregano”, ha concluso.