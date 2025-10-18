SABATO, 18 OTTOBRE 2025
Sparatoria nel Barese, attimi di paura in pieno giorno

Ecco cosa è accaduto

Pubblicato da: redazione | Sab, 18 Ottobre 2025 - 14:06
Un tentativo di furto in abitazione è stato sventato questa mattina a Putignano, nel Barese. La polizia è intervenuta in viale Colombo sorprendendo un gruppo di persone sospettate di aver preso di mira un appartamento. Alla vista degli agenti, due uomini hanno provato a scappare a piedi per raggiungere un’auto che, nel frattempo, è ripartita a tutta velocità rischiando di investire i poliziotti. A quel punto gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola contro il veicolo.

I due fuggitivi a piedi sono stati fermati e condotti in commissariato: la loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Gli altri occupanti dell’auto sono riusciti a dileguarsi. Non si registrano feriti. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile della Questura di Bari.

