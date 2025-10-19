Bari, rubano 53 quintali di olive: denunciati

Avevano sottratto circa 53 quintali di olive, per un valore stimato di 6mila euro. Due uomini di 49 e 54 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Modugno con l’accusa di furto aggravato. L’intero carico è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, che aveva nel frattempo sporto denuncia.