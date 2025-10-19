Avevano sottratto circa 53 quintali di olive, per un valore stimato di 6mila euro. Due uomini di 49 e 54 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Modugno con l’accusa di furto aggravato. L’intero carico è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, che aveva nel frattempo sporto denuncia.
Bari, rubano 53 quintali di olive: denunciati
Valore stimato di 6mila euro
Corsa su strada, l’Aereonautica incorona i...
Nella mattinata di oggi, domenica 19 ottobre, a Molfetta, si è...
Cucina, alleato della salute: in tavola...
Ricco di vitamine e alleato della salute, in tavola oggi portiamo...
Alimentazione e primi freddi: arrivano i...
Con l’arrivo dei primi freddi, il mercato ortofrutticolo italiano entra nel...
Bari, rubano 53 quintali di olive:...
Avevano sottratto circa 53 quintali di olive, per un valore stimato...