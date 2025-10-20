Bari, l’ira dei residenti dell’Umbertino: lampioni in largo Adua spenti e ancora movida ‘molesta’

Sono spenti da sabato sera e da allora i residenti dell’Umbertino continuano a denunciare la mancanza di iluminazione in una delle zone di maggior ritrovo dei ragazzi: Giardino Colonna (largo Adua). “Lampioni del giardino spenti, consueta invasione di motocicli sul giardino stesso e inquinamento acustico”, scrivono quindi i residenti sulla loro pagina Facebook ‘Comitato salvaguardia zona Umbertina’. “E si continua a fare finta di nulla”, tuonano.

Tra l’altro non sono mancate le segnalazioni in piena notte di sabato “a causa della Mala Movida protrattasi sino alle ore 03,00. Massive aggregazioni da consumo – specificano – rumore antropico ben oltre i limiti di legge (inquinamento acustico e conseguente danno alla salute dei residenti), continua vendita di alcolici all’ esterno (asporto) dopo le ore 24,00 (in piazza Risorgimento è stato di recente chiuso il chiosco per la stessa violazione, ma nell’ Umbertino chissà perché non si interviene), motocicli che stazionano e sfrecciano sul giardino Colonna di largo Adua, occupazioni abusive di suolo pubblico che impediscono il transito sui marciapiedi e…così via.

Se non si fanno rispettare leggi e regolamenti esistenti (favorendo così illegalità) – scrivono ancora – come si può auspicare una serena convivenza tra le diverse parti che insistono su quel territorio? Quando domina l’illegalità si impedisce uno sviluppo ordinato, armonico e qualitativo di quel contesto territoriale. Perché non si interviene e si agevola il Far west? A chi conviene tutto ciò?”

foto Comitato salvaguardai zona umbertina