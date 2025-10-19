Cane ferito e abbandonato, giallo a Triggiano: “Speriamo si salvi”

Abbandonato per strada con ferite. È giallo a Triggiano dove, secondo quanto denuncia il Nogez Bari sui social “dalle 9:30 di questa mattina giace ferito un cane azzannato da un altro cane di proprietà il cui padrone ha pensato bene di picchiarlo violentemente per dividere i due animali”. L’esatta dinamica dell’accaduto però è ancora infetta.

“Le telecamere presenti in zona – proseguono – potrebbero aiutare a capire la dinamica dell’accaduto. Di domenica, nei paesi, è difficile intervenire prontamente; la burocrazia, la mancanza di personale e soprattutto di fondi non permettere di essere tempestivi nel salvare un essere vivente. Fortunatamente, dopo circa 5 ore, si è riusciti con fatica a far attivare la procedura di pronto soccorso”, evidenziano.

Il cane risulta munito di microchip appartenente ad altra regione, ma il proprietario avrebbe domicilio in provincia di Bari. “Si procederà con le indagini del caso e le dovute sanzioni. Adesso speriamo che al povero cane vada tutto per il meglio”, concludono dal Nogez.

Foto Facebook