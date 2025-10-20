LUNEDì, 20 OTTOBRE 2025
Trenitalia, il Tap&Tap, l’acquisto dei biglietti con un ‘tocco’, arriva anche sulla linea Bari-Taranto

È attivo da questa settimana

Pubblicato da: redazione | Lun, 20 Ottobre 2025 - 11:12
Foto validatrice TAP&TAP
  • 53 sec
villaggiodelgusto.com

È attivo da questa settimana, sui collegamenti regionali fra Bari e Taranto, “Tap&Tap”, il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale di Trenitalia, tramite carte di pagamento contactless, direttamente dalle validatrici presenti nelle stazioni di Taranto, Massafra, Palagianello, Castellaneta, Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, Grumo Appula, Bitetto-Palo Del Collle, Modugno, Bari Villaggio del Lavoratore e Bari Centrale.

Per acquistare il biglietto è sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati sui lettori delle validatrici della stazione di partenza e successivamente effettuare la stessa operazione nella validatrice della stazione di arrivo.

È possibile acquistare con la stessa carta il biglietto per un solo passeggero adulto, mentre in fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta di pagamento utilizzata. Tutte le informazioni sono disponibili su trenitalia.com e sui canali social del Regionale.

Il servizio è attivo da quest’estate anche sulle validatrici presenti nelle stazioni delle linee Lecce-Bari e Barletta-Bari. Il piano delle attivazioni in Puglia prevede nuove linee entro la fine del 2025.

Continua l’impegno del Regionale nell’offrire ai viaggiatori opzioni di acquisto sostenibili, semplici e tecnologiche per rendere il servizio ancora più fruibile, garantendo un accesso ai mezzi di trasporto più veloce e rispettoso dell’ambiente. Tap&Tap è attivo per i circuiti Visa, Mastercard, American Express e wallet e sui dispositivi digitali.

