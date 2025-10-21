Bari, “rischio crollo”: sgomberata palazzina in via Capriati

È stato disposto lo sgombero immediato di una palazzina in via Capriati, nel quartiere San Pasquale. Gli edifici comprendono complessivamente 24 appartamenti: non è ancora chiaro se tutte le unità fossero occupate, ma sarebbero circa una ventina le famiglie interessate dallo sgombero. Secondo quanto emerso da giorni erano in corso alcuni lavori di messa in sicurezza dei pilastri. Durante le verifiche, il direttore dei lavori ha notato gravi lesioni strutturali allertando i vigili del fuoco. L’intervento ha confermato la situazione di rischio e portato alla decisione di evacuare immediatamente gli stabili.