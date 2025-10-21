MARTEDì, 21 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,551 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,551 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, “rischio crollo”: sgomberata palazzina in via Capriati

Nel quartiere San Pasquale

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Ottobre 2025 - 14:33
vigili del fuoco
  • 45 sec
villaggiodelgusto.com

È stato disposto lo sgombero immediato di una palazzina in via Capriati, nel quartiere San Pasquale. Gli edifici comprendono complessivamente 24 appartamenti: non è ancora chiaro se tutte le unità fossero occupate, ma sarebbero circa una ventina le famiglie interessate dallo sgombero. Secondo quanto emerso da giorni erano in corso alcuni lavori di messa in sicurezza dei pilastri. Durante le verifiche, il direttore dei lavori ha notato gravi lesioni strutturali allertando i vigili del fuoco. L’intervento ha confermato la situazione di rischio e portato alla decisione di evacuare immediatamente gli stabili.

 

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Palazzo evacuato a Bari, 28 le...

Ancora un edificio evacuato in città per criticità strutturali, cresce l'allarme...
- 21 Ottobre 2025
Attualità

Nuova ondata di maltempo, prevista allerta...

Nuova ondata di maltempo sulla Puglia. È quanto previsto dall'ultimo bollettino...
- 21 Ottobre 2025
Primo Piano

Bari, “rischio crollo”: sgomberata palazzina in...

È stato disposto lo sgombero immediato di una palazzina in via...
- 21 Ottobre 2025
Salute e Medicina

L’intelligenza artificiale a supporto della prevenzione...

L’ASL di Bari è stata individuata dalla società scientifica GISMa (Gruppo...
- 21 Ottobre 2025