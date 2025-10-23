Bari accelera sulla mobilità sostenibile: via alla nuova pista ciclabile al San Paolo

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile su viale Europa, un intervento atteso da tempo che collegherà via Bruno Buozzi con il quartiere San Paolo e si integrerà con la rete ciclabile già esistente a servizio dell’aeroporto.

La pista, lunga circa 5 chilometri, sarà bidirezionale, delimitata da cordolo e, in alcuni tratti, richiederà l’ampliamento del marciapiede esistente per ospitare in sicurezza ciclisti e pedoni. Il progetto rientra in un più ampio finanziamento PNRR di 3,7 milioni di euro, destinato alla creazione di percorsi strategici per la mobilità ciclistica urbana a Bari, con interventi anche sui quartieri di Loseto e Carbonara, lungo la direttrice per Valenzano.

Per consentire i lavori, il Comune ha pubblicato un’ordinanza temporanea ch﻿e regola la circolazione su viale Europa fino al 31 gennaio 2026. Tra le principali misure:

restringimento della corsia diretta verso il centro tra via Bruno Buozzi e strada Bitonto-Palese Aeroporto a circa 4 metri di larghezza; divieto di sosta sui tratti interessati dai lavori;senso unico alternato quando il cantiere riduce la carreggiata sotto i 5,6 metri;divieto di transito sulle semicarreggiate occupate dai lavori, con regole differenziate a seconda della larghezza della carreggiata. L’obiettivo, spiegano gli uffici comunali, è garantire la sicurezza di cittadini e operai, limitando al minimo i disagi alla circolazione.

La pista ciclabile verso San Paolo, finanziata con 1,24 milioni di euro, sarà realizzata dalla Costruzioni Generali Di Santo Srl, nell’ambito di un accordo quadro triennale per la progettazione ed esecuzione delle ciclovie urbane.L’intervento non è solo un miglioramento infrastrutturale: rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile, con percorsi sicuri per chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, e contribuirà a ridurre traffico e inquinamento in una delle principali arterie cittadine.