Bari, la bandiera dell’Onu sulla facciata del Comune

Da questa mattina la bandiera dell’ONU è esposta sulla facciata di Palazzo della Città in occasione della Giornata delle Nazioni Unite, istituita dopo la seconda Guerra mondiale con l’obiettivo di prevenire ulteriori conflitti.

La data individuata per le celebrazioni, il 24 ottobre, coincide con l’avvio delle attività dell’Onu: il 24 ottobre 1945, infatti, 50 governi ratificarono lo Statuto delle Nazioni Unite.

La Giornata mondiale delle Nazioni Unite è stata poi adottata da tutti gli Stati membri dal 1971 per celebrare l’intento comune di proteggere i diritti umani, salvaguardare la pace e la sicurezza, assistere i Paesi in condizione di svantaggio, promuovere uno sviluppo equo e sostenibile.